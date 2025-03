Davanti al pubblico del “Vanni Sanna” torna alla vittoria la Torres, che negli ultimi quattro turni aveva raccolto solo un punto. Da segnalare l’omaggio della maglia alla famiglia di Enzo Gavini, giocatore rossoblù degli anni ‘70. E’ stato anche osservato un minuto di silenzio.

Gara dai due volti e non certo per modo di dire. Primo tempo inguardabile della squadra sassarese che non tira mai in porta e in un paio di azioni rischia di subire il gol da parte del più attivo Rimini, però Mercadante contrasta Conti al 5’, mentre Gagliano al 34’ prende l’esterno rete.

All’intervallo negli spogliatoi qualcuno la mette giù dura per scuotere a Torres che nel secondo tempo entra con altro spirito e piazza subito l’uno-due. Subito Brentan si porta avanti la palla a sinistra, mette in mezzo dove Mastinu di testa non riesce a indirizzare in rete. Al 50’ fuga a destra di Zecca (proteste ospiti per un sospetto fuorigioco) che dal fondo la mette sottorete dove Fischnaller irrompe e il difensore Megelaitis nel tentativo di anticiparlo insacca nella propria porta.

Rimini sotto choc: passano cento secondi e Masinu verticalizza splendidamente per Diakite che sull’uscita del portiere indirizza la palla angolata per il 2-0. Al’11’ contropiede aperto da Mastinu per Zecca che si invola a destra e tira: respinge il portiere.

Il Rimini è pericoloso solo all’83’: tiro-cross di Semeraro sulla traversa, riprende l’altro neo entrato Parigi ma la conclusione è sul palo sinistro.

