Un nutrito gruppo di giocatori in campo, un nutrito gruppo di tifosi sugli spalti. La nuova Torres targata Insula Sport si è ritrovata al “Vanni Sanna” di Sassari per il primo giorno di raduno. Domenica partenza per Gavoi dove la squadra resterà dieci giorni per preparare la stagione 2021/22.

Ad accogliere la squadra il neo presidente Stefano Udassi e il neo allenatore Alfonso Greco. Per l'ex tecnico del Lanusei, una sfida importante. “Sicuramente ho tanti stimoli, mi sento circondato da tanto entusiasmo, da gente che ha voglia di fare cose importanti, da gente competente”.

Intanto non si ferma l'operatività sul mercato del direttore sportivo Andrea Colombino che ha messo a segno altri due colpi. Dal Nola arriva l'attaccante Antonio D'Angelo, napoletano, classe 1998. Ha firmato 6 reti nello scorso campionato. Ha indossato anche le maglie di Ischia, Francavilla, Pomigliano, Portici, Mondragone, Mariglianese, Faiano e Sorrento.

Originario di Nulvi il secondo acquisto: il portiere Giuseppe Murtas, classe 2003, negli ultimi due campionati all'Arzachena.

Una Torres nuova di zecca o quasi. E infatti mister Greco sottolinea: “Dobbiamo trovare la quadra il prima possibile. Vista la rosa ho diverse opzioni. Non sono uno fissato con un modulo, contano l'entusiasmo e la voglia di fare”.

© Riproduzione riservata