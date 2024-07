Il quarto volto nuovo rossoblù è quello di Abdoul Guiebre, 27 anni, esterno sinistro che la Torres ha preso in prestito dal Modena con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Nazionale del Burkina Faso, Guiebre è arrivato in Italia quando aveva 3 anni e ha fatto le giovanili nel Forlì e nella vicina Meldola. Col Rimini ha giocato dall'Eccellenza alla serie C. In terza serie ha indossato pure le maglie di Rieti, Monopoli e Reggiana dove ha vinto il campionato insieme all'altro neo rossoblù, l'ala Varela.

Nella stagione passata tra Modena e Bari, Abdoul Guiebre ha totalizzato 14 presenze in serie B. Il giocatore raggiungerà la squadra sassarese nel ritiro di Sappada tra qualche giorno.

