Né fuga della capolista, né sorpasso della Torres. A Cesena finisce 1-1. La classifica resta inalterata, ma i romagnoli capiscono quanto sarà duro il resto della stagione con la squadra sassarese che riesce a starle col fiato sul collo.

Partita che per qualità e pubblico (quasi 13 mila spettatori, 700 per la Torres) è stata da serie B.

Le cose migliori si sono viste nei primi quarti d'ora dei due tempi.

Al 3' grande lancio di Scotto per Fischnaller che scatta bene ma controlla male. L'azione seguene bella ripartenza con Scotto che verticalizza per Ruocco, palla leggermente lunga che è preda del portiere in uscita.

Al 8' l'ex bianconero Zecca vince un rimpallo e si presenta al tiro ma alza la mira.

Al 16' contropiede Cesenza rapidissimo, sbroglia Antonelli ajnticipando Sphendi in angolo. Sul croner svetta di testa Prestia ma il tiro centrale viene respinto da Zaccagno.

Al 20' segna il Cesena: Kargbo riceve a centro in area e tira, respinge Zaccagno e corregge Berti ma è in fuorigioco netto.

In avvio di ripresa passa il Cesena, accelerazione centrale di Kargbo che lascia sul posto Idda e servizio ravvicinato per Sphendi che incrocia sull'uscita di Zaccagno.

Il pareggio è quasi istantaneo, passano tre minuti: da sinistra traversone di Scotto e prima che finisca fuori dall'altra parte Zecca in area piccola quasi sul fondo al volo la mette in mezzo dove sottoporta Fischnaller la spinge dentro.

Vicini al raddoppio i romagnoli al 59' con Donnarumma che da sinistra mette in mezzo dove stacca Sphendi di testa ma angola troppo.

Al 70' traversone da sinistra di Ruocco e dalla parte opposta di testa Zecca effettua un tiro-cross, vola il portiere di casa e sventa, poi sul proseguo c'è forse una trattenuta a Zecca in area.

Al 75' De Rose strappa la palla dai piedi di Fischnaller che usciva dalla sua trequarti e calcia un sikuro che Zaccagno alza sopra la traversa.

Insistita l'azione a sinistra di Dommarumma al 81' e quasi dal fondo tira e Zaccagno mette in angolo. Segna con Sphendi su azione di angolo il Cesena al 82' ma dopo un evidente spinta ai falli di Masala e la rete viene annullata.

