L'ultima rete al Gubbio l'ha segnata l'attuale presidente rossoblù: Stefano Udassi. Era il 16 gennaio 2000 e la partita sul campo umbro finì 1-1. Al “Vanni Sanna” era invece finita 2-0 con rigore realizzato da Chechi e rete di Luca Amoruso. Non sarebbe male replicare lo stesso risultato nell'anticipo di sabato che si gioca alle 14.30 al “Vanni Sanna”.

Quella Torres 1999/2000 era però la squadra che sarebbe ritornata in C1, mentre dopodomani è il Gubbio favorito: vicecapolista del campionato col miglior attacco del campionato (27 reti ben distribuite tra attaccanti e centrocampisti) e una difesa che nelle ultime quattro partite non ha preso gol.

La squadra sassarese dal canto suo ha ricevuto una forte dose di autostima dal colpaccio sul campo della Carrarese e vuole riportare almeno in panchina l'attaccante Ruocco, che ha ripreso ad allenarsi col gruppo dopo un mese di stop per infortunio. E sarà anche un caso, ma senza Ruocco la Torres non solo non ha più vinto in casa, ma nelle precedenti partite ha sempre perso.

