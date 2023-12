Dopo 15 giornate la Torres perde la testa. A Fermo contro l'ultima in classifica la rimonta riesce solo a metà: 1-1. Il pareggio impedisce di agganciare la capolista Cesena, che aveva giocato ieri in anticipo.

Gara sottotono quella dei rossoblù in un campo peraltro stretto e in brutte condizioni. Nel primo tempo la Fermana è passata a sorpresa al quarto d'ora: punizione dai 25 metri di Fontana, mischia furibonda nell'area piccola e Misuraca infila per il vantaggio.

I rossoblù di Greco non sono riusciti a raddrizzare il match: l'ex Fischnaller ha segnato nel recupero ma l'arbitro ha annullato per un presunto tocco di mano.

Nella ripresa la Torres l'ha aggiustata dopo 11 minuti: palla per Ruocco che in area piccola l'aggancia, si gira esternamente e col diagonale destro pareggia. La squadra di Greco ha provato poi a cercare la vittoria come contro la Vis Pesaro, ma a parte un paio di occasioni per Ruocco e Liviero non ha combinato molto e non è stata impeccabile neppure in difesa.

