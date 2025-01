Il Pineto si conferma squadra compatta e ostica. Sul campo abruzzese finisce 0-0. Dopo quattro vittorie solo un punto per la Torres che incontra un'avversaria davvero ben messa in campo che ha concesso pochissimo. I rossoblù hanno costruito qualcosa in più dei padroni di casa ma non è bastato.

CRONACA- In apertura la Torres prova a sorprendere il Pineto con un tiro di Zamparo che va a lato di poco e un'incursione a sinistra di Varela che da fondo area viene contrastato, al 12' ancora Zamparo conclude potente ma alto. Col trascorrere del tempo gli spazi si riducono, gli abruzzesi coprono bene il campo e altrettanto fa la squadra sassarese. Unica conclusione degna di nota lo spiovente da 30 metri tentato da Bruzzaniti al 28' che sfiora la traversa.

Nella ripresa Mercadante è tempestivo in area piccola su Bruzzaniti. Il tecnico greco inserisce forze fresche, ma il più pericoloso è Varela che prima incorna su angolo di Liviero (67') trovando il volo del portiere, poi con uno scatto resiste al fallo e va al tiro ma ancora Tonti gli chiude lo spazio (70'). Fa altrettanto zaccagno al 78' su Germinario.

