Cercata e meritata la vittoria sul campo del Carpi. Finisce 2-1 e il sapore del successo riassaggiato dopo un mese porta un pizzico di serenità per la Torres.

Gara che si apre con un doppio infortunio dei centrocampisti: prima il capitano Mandelli, poco dopo Masala che lascia il posto a Diakite.

Guiebre è una furia a sinistra e sblocca al 19' quando da posizione defilata effettua un tir-cross teso e basso che entra in porta con una leggera deviazione di Contiliano. La Torres raddopia dopo un centinaio di secondi: lancio dalla trequarti difensiva di Antonelli per Zecca che scappa a Verza e sull'uscita del portiere lo infila.

I rossoblù sembrano in controllo ma proprio nel finale l'arbitro vede un tocco di braccio si Mercadante su Zerbi che dal fondo stava crossando. Batte dal dischetto Saporetti: respinge Zaccagno, ma la punta riprende e insacca.

Nel secondo tempo la Torres insiste, ha il pallino del gioco, ma Fischnaller prima non arriva alla deviazione poi al 62' la sua bella girata di testa trova la respinta miracolosa del portiere.

Entra Varela e al 72' l'arbitro sorvola su un contatto evidente di Sereni in area. La squadra sassarese attacca ma non passa e nel recupero rischia, ma sul tiro in mischia di Tcheuna c'è la respinta di Coccolo.

