Il migliore risultato di sempre, secondo posto in C1, ma anche una maturità come dirigenza e squadra che dimostrano come la Torres sia cresciuta e possa davvero aspirare ad altri palcoscenici. Il big match tra le due migliori squadre del girone A con i rossoblù che si sono schierati su due ali per rendere omaggio alla formazione che ha vinto il campionato. Il “pasillo” d'onore, pratica ereditata dalla Spagna, è un gesto di sportività di chi riconosce i meriti del vincitore. E non è così scontato nel calcio italiano.

Reso matematico il secondo posto, adesso la Torres deve preparare i playoff per la serie B. Ma prima c'è la trasferta sul campo del Pineto, ultima gara della stagione regolare.

«Sarà importante la preparazione mentale» ha detto il tecnico Alfonso Greco parlando dell'approccio ai playoff, perché la pole position garantisce di entrare in lizza soltanto al secondo turno della fase nazionale e quindi il 18 maggio, tre settimane dopo il termine del campionato.

