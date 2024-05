L'Ancona si era fatto avanti, ma il direttore sportivo Andrea Colombino resta a Sassari. La Torres ha raggiunto l'accordo per proseguire l'esperienza col ds che è stato uno dei creatori della squadra che ha stupito il girone B della serie C.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche il sì del tecnico Alfonso Greco per la quarta stagione in rossoblù. Accordo vicino ma non scontato. Chiara l'intenzione della dirigenza sassarese di non modificare quegli equilibri e quelle competenze che hanno portato la Torres a disputare i playoff per la promozione in serie B partendo dalla seconda posizione. Che poi la doppia sfida contro il Benevento sia andata male è solo questione di sfortunata dato l'enorme divario di occasioni da gol per Scotto e compagni (11 tiri nello specchio della porta contro 2 nell'arco di 180 minuti) e data la decisione dell'arbitro di non concedere il rigore su Dametto al 95' e neppure di affidarsi alla Var.

La stagione della squadra rossoblù inizierà con i preliminari della Coppa Italia il 3 o 4 agosto. Secondo le indicazioni del regolamento l'avversaria dovrebbe essere il mantova, neopromossa nella serie B.

