Seconda amichevole e secondo successo per la rinnovata Torres allenata da Alfonso Greco. La squadra sassarese sbanca il “Frogheri” di Nuoro, superando per 3-1 la locale compagine che milita un gradino sotto, in Eccellenza.

Qualche novità nello schieramento rossoblù che deve rinunciare agli acciaccati Lisai, Piredda e Samuele Pinna. In campo Marco Rotunno schierato nel primo tempo, 2003, esterno basso destro del Pisa, arrivato in prova, e in attacco l'ex Nocerina Diakite, neo papà, nel tridente con Scotto e Sabatini. Ed è proprio Diakite al 6' con uno scatto sul centro destra ad entrare in area e segnare con un rasoterra.

Il raddoppio già al 9': ancora Diakite sulla sinistra, il portiere ribatte e fa un miracolo anche sulla correzione di Scotto, ma nulla può sul terzo tiro, di Sabatini.

Accorcia al 26' su rigore Ragatzu. Primo tempo che dura 40'.

Nel secondo tempo al 61' Scotto serve il fuori quota Turchet che firma il 3-1.

Anche il secondo tempo si chiude dopo 40 minuti visto il grande caldo.

