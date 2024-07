È stato il primo club di serie B a fare un'offerta seria ed è stato anche quello più determinato a concludere l'operazione: il Mantova ha acquistato a titolo definitivo l'attaccante Francesco Ruocco, 23 anni, da tre stagioni in forza alla Torres.

La società ssassarese non ha reso noti i dettagli della cessione, ma considerato che Ruocco aveva ancora un anno di contratto ha incassato un buy out, un indennizzo. Da capire se sia in denaro o se arriverà una contropartita tecnica.

Il ds Andrea Colombino ha commentato: «Siamo felici che Francesco possa fare questo importante e meritatissimo step di crescita per la sua carriera. Gli auguriamo di rimanere sempre un ragazzo semplice ed umile».

Di sicuro la Torres ha ora un attaccante in meno, quello più giovane (e in ascesa) e il più prolifico, coi suoi 12 gol realizzati nello scorso campionato. Va da sé che la squadra rossoblù deve trovare un sostituto, possibilmente under 30, dato che i confermati Diakite, Scotto e Fischnaller sono tutti over 30 e l'unico giovane è il ventiduenne Sanat.

