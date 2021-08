La Torres calcio femminile disputerà le partite casalinghe del prossimo campionato di serie B allo stadio Basilio Canu di Sennori, un moderno impianto in erba sintetica che la passata stagione ha ospitato il Latte Dolce calcio, impegnato nel campionato di serie D maschile. L'accordo tra L'Amministrazione comunale di Sennori e la dirigenza rossoblù è stato suggellato in municipio. Il comune di Sennori era rappresentato dal sindaco Nicola Sassu e dall'assessore comunale allo Sport Roberto Desini. A rappresentare la Torres femminile il presidente Andrea Budroni e il direttore sportivo Alfredo Pala.

Alla fine dell'incontro la classica foto di rito con un pallone e la grande soddisfazione espressa da entrambe le parti. "Avere puntato su una struttura omologata per competizioni nazionali è stata una scelta vincente - spiega Desini - Siamo onorati di ospitare per questa stagione una società prestigiosa come la Torres femminile, nell'auspicio che possa disputare un grande campionato. Noi, per le nostre competenze, daremo il massimo supporto possibile". Il direttore sportivo della Torres Alfredo Pala, passato di ottimo centravanti nelle fila di Torres, Sorso e Porto Torres, è carico per la prossima stagione agonistica. "Giocheremo in una delle migliori strutture sportive della Sardegna - commenta - Abbiamo trovato come interlocutore un'Amministrazione capace e disponibile, che ha a cuore lo sport. Cercheremo da parte nostra di disputare un campionato di serie B all'altezza della situazione. Veniamo da una grande stagione e partiremo con grande entusiasmo".

La squadra, neopromossa, da lunedì si sta allenando nella pineta di Platamona, poi le ragazze continueranno la preparazione a Sassari, presso il campo della San Paolo. Anche questa stagione le calciatrici rossoblù saranno guidate in panchina da Salvatore Arca, uno dei tecnici più preparati e vincenti del calcio femminile italiano.



