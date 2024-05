Doppia amichevole per la Torres che prepara i playoff per la promozione in serie B. Come seconda classificata la squadra sassarese enterà in lizza soltanto il 21 maggio, nel secondo turno della fase nazionale, quindi ha la necessità di fare qualche partitella.

La prima amichevole è in programma domani al "Vanni sanna" con inizio alle 17 (ingresso gratuito). L'avversaria è la lanteri Sassari, formazione che milita nel girone B della Promozione e occupa attualmente il settimo posto. I sassaresi chiuderanno il campionato domenica ospitando la capolista Nuorese.

Si sale di due livelli per l'amichevole programmata sabato, sempre al "Vanni Sanna" e sempre alle 17 con ingresso gratuito. L'avversaria sarà la Cos, Costa Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra, che ha chiuso al nono posto nel girone G della serie D, la posizione più alta per le squadre sarde.

