È la prova del nove se aggiungiamo il derby di Coppa Italia. Otto vittorie finora per la squadra sassarese che è attesa dalla trasferta più rischiosa di questo esaltante inizio di stagione a punteggio pieno. Si gioca domenica al prestigioso stadio “Renato Curi” di Perugia.

Gli umbri sono l'unica altra formazione imbattuta del girone B, però sono indietro a 13 punti perché hanno ottenuto tre vittorie (Spal, Sestri Levante e Fermana) e quattro pareggi (Lucchese, pescara, Pontedera e Rimini).

Per la Torres un altro banco di prova durissimo, ma intanto va detto che solo il Cesena è rimasto a un risultato di distacco: 18 punti contro i 21 dei rossoblù di Greco. Negli altri gironi con 18 punti si è in testa da soli, ma non nel raggruppamento B che finora ha un solo padrone, Sassari.

© Riproduzione riservata