Le sorti della Torres nelle mani di due squadre corregionali, Lanusei e Muravera. Con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, la squadra sassarese affronta nel turno infrasettimanale di mercoledì il Lanusei all'Acquedotto. Domenica, giornata di chiusura del torneo, giocherà invece a Muravera.

Per avere la certezza della salvezza, i sassaresi di Mauro Giorico devono conquistare sei punti. Il Nola penultimo della classe, quindi oggi retrocesso, ha appena un punto in meno della Torres ed appare lanciatissimo. Ieri è andato a vincere a Cassino. Una vera sorpresa come l'Afragolese che ha addirittura vinto col Nocerina, scavalcando e mettendo nei guai proprio la Torres.

Da qui la necessità di vincere i due derby. Impegni tremendi, ma non impossibili. Il Muravera perdendo ieri col Formia, ha quasi abdicato al sogno playoff. Mercoledì gioca ad Arzachena contro un avversario che ha bisogno di un punto. E domenica ospita come detto proprio la Torres.

