Olbia battuta dalla Primavera del Cagliari 3-0. Per la squadra di Max Canzi il secondo test estivo del precampionato, andato in scena questo pomeriggio al "Borucca" di Buddusò, si risolve in una sconfitta.

I ragazzi terribili allenati da Alessandro Agostini piegano i bianchi con un bel tris, confezionato da Yanken e Palomba, a segno nel primo tempo, e Zallu, in avvio di ripresa. Un risultato a sorpresa, per Pisano e compagni, sulla strada che porta alla prossima stagione di Serie C, al via il 21 agosto con la Coppa Italia, ma che durante la preparazione estiva, che l’Olbia svolge a Buddusò per il terzo anno di fila, ci può, forse, stare. A maggior ragione se il precampionato è utile a sperimentare e valutare formazioni e giocatori.

Prossimo test per l'Olbia mercoledì ad Aritzo contro il Cagliari di Lorenzo Semplici.

