La lunga cavalcata che ha regalato al Cagliari la salvezza nella scorsa stagione potrebbe non bastare a Leonardo Semplici per restare sulla panchina rossoblù.

Il pessimo inizio di stagione – un punto in tre partite, con due scontri diretti casalinghi – sta spingendo Tommaso Giulini a cercare un altro uomo per la panchina.

Secondo Sky Sport il patron avrebbe già deciso di esonerare Semplici, un esonero che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Il mister oggi regolarmente presente ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti, ma Giulini già sta lavorando per individuare il sostituto che potrebbe andare in panchina sul difficile campo della Lazio.

In pole position c’è una vecchia conoscenza come Diego Lopez, ma occhio ad altri due nomi. Due suggestioni a cui il presidente sta lavorando: sono Claudio Ranieri, anch’egli vecchia conoscenza, amatissima tralaltro, dei tifosi rossoblù, e Rino Gattuso. Non impossibile anche il ritorno di Rolando Maran.

(Unioneonline/L)

