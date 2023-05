La Nazionale di Mancini torna in Sardegna in vista degli impegni di Nations League.

Gli azzurri – che il 15 giugno affronteranno la Spagna a Enschede, in Olanda – si radunerà a Roma il 5 giugno per poi trasferirsi al “Forte Village Resort” di Santa Margherita di Pula per un periodo di preparazione e recupero delle energie fisiche e mentali dopo gli impegni della lunga stagione.

Prevista anche un’amichevole con il Cagliari Primavera sabato 9 giugno.

Per la prima parte di questo percorso verso la Nations League, il ct Roberto Mancini ha convocato 26 calciatori.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Federico Baschirotto (Lecce), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Federico Gatti (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre), Mattia Zaccagni (Lazio).

Non ci sarà Nicolò Barella, impegnato il 10 giugno con l’Inter nella finale di Champions League contro il Manchester City.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata