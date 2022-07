Gaffe del Toronto, che acquista il terzo calciatore italiano nel giro di poche settimane ma lo scambia per un architetto.

Così Federico Bernardeschi, ex Juventus e campione d’Europa, nel video che il club canadese ha pubblicato su Twitter condividendo il suo saluto ai tifosi, è diventato “Brunelleschi”.

“Ciao ragazzi, sono a Toronto. Grazie a tutti, ci vediamo presto”, così l’esterno d’attacco saluta i suoi nuovi tifosi. Il Toronto nel pubblicare il video usa la didascalia “from Brunelleschi himself”.

“Pensiamo che sia un colpo importante in vista di ciò che vogliamo costruire - il commento del tecnico del Toronto, Bob Bradley - e non vediamo l'ora di poterlo schierare in campo con noi. Federico è un calciatore offensivo ma che lavora anche molto per la squadra”.

“Siamo entusiasti di inserire Federico nella nostra squadra. Come giocatore e come persona, crediamo che sia esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento in campo e negli spogliatoi - ha detto invece il presidente Bill Manning -. Oggi porta a Toronto un pedigree che non è secondo a quello di nessuno”.

Il Toronto ha acquistato anche Insigne dal Napoli e Criscito dal Genoa.

