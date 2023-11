Capolista ma non più solitaria. Ieri notte il Cesena ha vinto il recupero sul campo della Virtus Entella, dove la squadra sassarese ha conosciuto la prima sconfitta. Ora il Cesena è a 30 punti insieme alla Torres.

Siamo appena a un terzo del campionato, ma tredici giornate sono anche un lasso di tempo cospicuo per confermare i rossoblù di Greco come realtà sorprendente che ha raccolto gli stessi punti della grande favorita per la promozione diretta in serie B.

Nel prossimo turno il Cesena ospiterà la Lucchese, formazione in zona playoff, mentre la Torres sarà impegnata lunedì sul campo della Vis Pesaro che invece naviga in zona playout.

