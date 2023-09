Tutti vogliono fermare la capolista solitaria del girone B. D'ora in poi la Torres è la squadra da battere. Domani sera i rossoblù sassaresi sono di scena a Carrara contro il Sestri Levante.

Non inganni la classifica che vede i liguri con una sola vittoria, peraltro di peso sul campo della Virtus Entella. L'allenatore torresino Alfonso Greco fa notare: «Una squadra che corre e gioca, ha vinto meritatamente contro la Virtus Entella e non meritava di perdere contro il Pescara, dobbiamo affrontarla nel modo giusto».

Recuperato Diakite, che potrebbe ritrovare il posto da titolare in attacco. In questo caso sembra Fischnaller a dovergli cedere il posto, anche perché Scotto e Ruocco, 6 reti in due, sono in grande forma.

Quella col Sestri Levante è la prima delle due trasferte proposte dal calendario: prossima gara esterna, quella contro la Juventus Next gen Cup.

