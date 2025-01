Nella giornata di Serie A in cui il Napoli può staccare l’Atalanta, che ha pareggiato 0-0 a Udine nel pomeriggio, Antonio Conte conferma la volontà di Khvicha Kvaratskhelia di andare via già in questo mercato invernale. «Ha chiesto al club di essere ceduto, mi è stato riferito: ne ho parlato con il calciatore, che mi ha confermato questa decisione», le parole dell’allenatore in conferenza stampa alla vigilia della partita col Verona. Dove Kvaratskhelia non ci sarà, con il suo obiettivo che è quello di andare al Psg. «Personalmente provo una grande delusione», prosegue Conte. «Sono stato sei mesi a cercare di far sentire Kvaratskhelia al centro del progetto, facendogli vedere che si poteva fare qualcosa di importante. Ma ho anche lavorato con il club, visto che c'era un contratto che doveva essere rinnovato e invece dopo sei mesi siamo ancora all'inizio del contratto».

L’ex tecnico di Juventus e Inter, in testa alla classifica di Serie A con 44 punti, non le manda a dire: «Le cose le prendo di petto e forse anch’io non sono stato così incisivo nel convincere le due parti ad andare avanti insieme», segnala. «Oggi sono al punto in cui devo fare un passo indietro, non posso tenere con le catene chi non vuole rimanere. Ovviamente andremo a perdere un calciatore importante. Ho fatto da quest’estate un lavoro per cercare di convincere il giocatore e il club a trovare una soluzione. Poi è arrivata questa notizia e faccio un passo indietro, è giusto che la situazione la risolvano Kvaratskhelia, il club e il suo entourage».

Il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole svendere il georgiano, con una valutazione di circa 80 milioni. Motivo per cui la cessione – per quanto molto probabile – è ancora da definire: «Non vorrei mai che se lui restasse sentisse che io lo incateno al Napoli», continua Conte. «Quest’estate pensavo di convincerlo alla lunga sulla bontà del progetto: invece, vedendo i risultati di questi giorni, vuol dire che non ci sono riuscito e quindi devo fare un passo indietro. Kvaratskhelia non sarà della partita contro il Verona domani, vedremo cosa ci sarà. Ma io ora sono fuori da questa situazione: se anche dovesse rimanere deve sapere che io non mi sono più messo in mezzo a niente, se dovesse rimanere dovrà dare il 100%».

