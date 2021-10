La vittoria contro la Sampdoria “ci ha dato tanta positività. Ora dobbiamo proseguire su questa strada e potremo toglierci tante soddisfazioni”.

Parola di Keita Baldè, che ai microfoni di Radiolina ha fatto il punto della situazione sul campionato della squadra sarda e sulle sensazioni di queste sue prime settimane nell’Isola.

Il numero 9 rossoblù ha parlato anche del suo feeling con Joao Pedro, apparso sin da subito particolare. "Dal punto di vista calcistico parliamo la stessa lingua. Siamo simili sotto molti aspetti”, ha detto il calciatore senegalese, dicendosi convinto che il suo compagno “meriterebbe una chance in nazionale, visto ciò che ha fatto vedere in campo in questi anni”.

L’attaccante ha raccontato anche com’è allenarsi sotto la guida di Walter Mazzarri: “Ci mette tanto cuore e tanta anima. Vuole vederci concentrati, soprattutto dal punto di vista difensivo. Sempre sul pezzo, insomma”.

Per quanto riguarda il suo arrivo a Cagliari, Keita ha svelato che a convincerlo a prendere l’aereo per l’Isola è stata una chiamata del presidente Giulini: “Una bella chiacchierata tra due uomini veri e sinceri”, ha spiegato, aggiungendo poi di essere arrivato con una “voglia pazzesca” di fare bene e di sentirsi, partita dopo partita, “sempre meglio” dal punto di vista fisico.

Poi il rapporto con i tifosi rossoblù, “molto caldi, veri amanti del calcio”, e la scoperta di Cagliari, “città dalla grande atmosfera, dove la gente mi ha trattato fin dal primo giorno con affetto e amore”.

Infine, la prossima sfida, contro la Fiorentina, reduce da due ko consecutivi e in cerca di riscatto. “Resta una grandissima squadra, con molta qualità. Vorranno vincere, come noi vogliamo vincere. Ma credo che con la mentalità giusta possiamo fare male anche a loro”.

La speranza è – ovviamente – anche quella di tornare a segnare presto. Al proposito è arrivata una “profezia” di Carlo Cracco, in questi giorni a Cagliari e che ha cucinato anche per il numero 9 rossoblù: “Mi ha servito – ha rivelato Keita – un risotto speciale, dicendomi: ‘Vai, che con questo domenica fai gol’”,

