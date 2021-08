Rinforzo a sorpresa per l’attacco del Cagliari.

Arriva a titolo definitivo Keita Baldé Diao, ex di Lazio, Inter e Sampdoria, che si aggiudica un contratto triennale. Senegalese, classe 1995, Keita arriva dal Monaco, ma ha disputato l'ultima stagione con la Sampdoria con 25 presenze e sette gol.

La società ha condotto per lui una trattativa segreta e ora arriva l’ufficialità con il presidente Tommaso Giulini che sui social posta la bandiera del Senegal.

Intanto Cáceres è già arrivato ad Asseminello. Manca ancora la firma, ma il difensore ex Juve e Fiorentina è uno dei rinforzi a disposizione di Semplici per presidiare la fascia destra: può giocare nei tre di retroguardia o esterno nei cinque di centrocampo.

Già fatta anche per il 2000 nazionale Under 21 Raoul Bellanova in prestito dal Bordeaux, come annunciato in un comunicato dalla società.

Nato a Rho il 17 maggio 2000, Bellanova è cresciuto nelle giovanili del Milan. Nell’estate 2019 viene acquistato dal Bordeaux con cui fa il suo esordio in Ligue 1 a 19 anni. Nel gennaio 2020 si trasferisce in prestito all’Atalanta: il suo debutto con i bergamaschi è datato 14 luglio, nel 6-2 contro il Brescia. La scorsa stagione ha giocato tra le fila del Pescara totalizzando 31 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Premier di nuovo su Nandez: a sorpresa in pole position c'è il Watford ma non c’è stato nessun assalto dell’ultim’ora. A meno che non ci sia qualche sorpresa last minute dall'Inghilterra, l'uruguaiano resterà in Sardegna almeno sino all'apertura della finestra di gennaio.

Ancora in Sardegna molti giocatori dati invece per partenti come Walukiewicz, Oliva, Ceter e Farias. Il bilancio finale: nessuna cessione eccellente, è rimasto pure Godin che sembrava destinato a partire per il peso dell'ingaggio.

Tra gli arrivi anche Strootman: unica cessione importante quella di Simeone al Verona. Compensata ora dall'acquisto di Keita.

