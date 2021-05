Al via la 37esima giornata del campionato di Serie A, penultima del girone di ritorno. Potrebbe essere una giornata di importanti verdetti, dalla lotta per non retrocedere alla Champions, senza sottovalutare la corsa a due per l’accesso in Conference League tra Roma e Sassuolo.

Ecco i risultati e i marcatori.

Sabato

Genoa-Atalanta 3-4 (Zapata Malinovsky, Gosens, Shomorodov, Pasalic, Pandev su rig., Shomurodov)

Spezia-Torino 4-1 (Saponara, Nzola su rig., Belotti su rig., Nzola, Erlic)

Juventus-Inter 3-2 (Ronaldo, Lukaku su rig., Cuadrado, Chiellini autogol, Cuadrado su rig.)

Roma-Lazio

Domenica

Fiorentina-Napoli

Benevento-Crotone

Udinese-Sampdoria

Parma-Sassuolo

Milan-Cagliari

Lunedì

Verona-Bologna

(Unioneonline)

