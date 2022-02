Empoli-Cagliari è finita 1-1. Ecco le pagelle rossoblù.

Cragno 6: Pasticcia, ma salva il Cagliari. Alla fine i due gravi errori, palla persa con Cutrone e “saponetta” su tiro di Bajrami, non risultano decisivi come l’ottima uscita con cui sbarra la strada a Bandinelli evitando lo 0-2.

Goldaniga 6: Bene da braccetto destro della difesa a tre, peggio da centrale. Entra anche lui nella confusa azione del gol di Pavoletti.

Lovato 6,5: Aveva cominciato bene. Autoritario come al solito in difesa, anche un colpo di testa che ha impegnato Vicario. Costretto a lasciare il campo per un infortunio, speriamo nulla di grave perché in poco tempo è diventato il leader della retroguardia rossoblù che – non a caso – appena è uscito lui ha iniziato a ballare.

Altare (dal 28’) 6: Prova attenta e tutto sommato sufficiente sia a destra che a sinistra, con una gran botta mancina impegna Vicario dalla lunghissima distanza.

Obert 5: Passo indietro per il giovane difensore rispetto alle ultime uscite. Qualche incertezza di troppo e la marcatura blanda su Pinamonti in occasione del gol.

Ceppitelli (dal 58’) 6: Non fa danni, ma non dà sicurezza.

Bellanova 5,5: Di correre corre, ma il treno rossoblù oggi difetta di qualità.

Keita (dal 79’) s.v.

Marin 5,5: Lotta su tutti i palloni, ne recupera parecchi e cerca anche qualche strappo. Pesa la palla persa banalmente in occasione del gol di Pinamonti. Cala col passare dei minuti.

Pavoletti (dal 79’) 7: Un gol e un colpo di testa fuori di pochissimo. La sua presenza in area di rigore si fa sentire eccome.

Grassi 6,5: Sempre prezioso davanti alla difesa. Più di sacrificio che di costruzione, ma è questo il suo ruolo nel Cagliari e lui lo sta facendo bene.

Dalbert 6: Cresce nella ripresa dopo un brutto secondo tempo, ma resta lontano dall’ottima prestazione di Bergamo.

Lykogiannis 5,5: Un’altra prova sottotono del greco.

Baselli (dal 58’) 6,5: In mezz’ora mette ancora una volta in mostra le sue qualità. Decisivo sul gol di Pavoletti, nato da un suo tiro salvato sulla linea da Viti. Mazzarri aspetta solo che ritrovi il ritmo, il minutaggio aumenta e la titolarità si avvicina.

Joao Pedro 5: Giornata decisamente no per il capitano. Anche nel finale, con il Cagliari a trazione anteriore, sono altri a trascinare la squadra verso il pareggio.

Pereiro 6,5: Un tiro fuori di poco, un altro su cui si allunga Vicario per deviare in corner. E nel finale è lui da destra a prendere in mano la squadra e creare le occasioni più pericolose. Compresa quella che porta al gol di Pavoletti.

Mazzarri 6: Il Cagliari si riprende da un brutto primo tempo e acciuffa un meritato pareggio su un campo difficile come quello di Empoli. Chiude con quattro attaccanti e per poco non la vince. Continua la striscia positiva. Ma la difesa, priva di Lovato, sembra perdere un punto di riferimento importante.

