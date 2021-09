Jerome Boateng è stato condannato per lesioni corporali ai danni della sua ex compagna.

L'ex calciatore della nazionale tedesca è stato processato in tribunale a Monaco di Baviera. Per lui i giudici hanno stabilito una pena pecuniaria da 1,8 milioni di euro, e cioè da 30mila euro al giorno, per 60 giorni.

Lui era in aula e si è sempre detto innocente in relazione ai fatti contestati che risalgono al 2018 in un hotel alle Maldive, subito dopo l’eliminazione della Germania al primo turno dei Mondiali in Russia.

Per la Procura, avrebbe insultato la donna scagliandole contro degli oggetti, ferendola a un braccio. Boateng rischiava una pena fino a 5 anni di carcere.

(Unioneonline/s.s.)

