Non va oltre il pareggio la Nazionale nella sfida dell’Olimpico contro la Svizzera, valida per le qualificazione ai Mondiali. Finisce 1-1, ma nel finale l’Italia fallisce un calcio di rigore.

Il match inizia subito in salita per gli azzurri, che vanno sotto 0-1 dopo 11 minuti, quando va a segno Widmer per gli elvetici.

L’Italia riesce però a trovare il pareggio in chiusura di primo tempo, con Di Lorenzo, che ristabilisce la parità al 36’.

Nella ripresa gli uomini di Mancini ci provano, ma Sommer e la sua difesa fanno buona guardia.

Al 90’ l’occasionissima: Garcia spinge Berardi in area e l’arbitro Taylor rivede le immagini e concede il penalty. Sul dischetto si presenta Jorginho, che però calcia alto e spreca il match point.

Nei 4 di recupero è la Svizzera a sfiorare il gol, ma l’Italia si salva. E al triplice fischio è pareggio, risultato che rimanda le speranze di qualificazione diretta degli azzurri al prossimo impegno contro l’Irlanda del Nord.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata