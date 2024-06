Dopo l’esordio vittorioso contro l’Albania (con un super Barella), l’Italia affronta la prima sfida di cartello di Euro 2024.

Alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, casa dello Schalke 04 che può ospitare fino a 61mila spettatori, gli uomini di Luciano Spalletti affrontano la Spagna di Luis De La Fuente. Le Furie rosse hanno disposto agevolmente della Croazia nel match d’esordio, imponendosi con il risultato di 3-0.

Remake della semifinale del 2021 che ha visto la vittoria dell’Italia ai calci di rigore, la sfida di questa sera non è un dentro o fuori ma ha già una sua grande importanza. La squadra vincente infatti avrà la certezza di qualificarsi da prima nel girone agli ottavi di finale, dove andrebbe ad affrontare una ripescata.

Luciano Spalletti ripropone il 4-2-3-1 e conferma l’undici che ha sconfitto l’Albania: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca.

De La Fuente ne cambia uno rispetto alla Croazia, in difesa Laporte per Nacho, e schiera i suoi con un 4-3-3: Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata Nico Williams.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata