Con Simone Inzaghi squalificato toccherà al suo vice di origini sarde sedere sulla panchina dell’Inter nella sfida dell’Inter contro l’Empoli al Castellani.

Si tratta di Massimiliano Farris, papà di Buggerru, ma nato a Milano. Classe 1971, ha giocato come difensore fino al 2009, militando tra serie C e serie B in numerose squadre di club, dalla Pro Vercelli alla Viterbese, passando per Pescara e Atletico Catania.

Dal 2016 è il vice di Simone Inzaghi, conosciuto alla Lazio.

L’Inter era però nel suo destino, da quando il padre sardo lo portò la prima volta a San Siro a vedere proprio i nerazzurri.

