«Bisogna riconoscere i meriti dell'Inter per essere prima meritatamente in Serie A. Le statistiche aiutano a valutare oggettivamente i fatti e dicono che siamo autorevolmente in testa alla classifica. Polemiche per Var? Fa parte del gioco. Non sto qui ad elencare eventuali errori commessi a nostro svantaggio, non è il mio modo di fare né dell'Inter».

Lo ha dichiarato l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta, intervenuto a margine dell'odierna assemblea della Lega Serie A. Dichiarazioni che arrivano mentre ancora non si sono placate le polemiche per quanto accaduto durante Inter-Verona, in particolare per l’azione che ha portato al gol del 2-1 di Frattesi che sarebbe stata viziata da un fallo commesso da Bastoni a Duda.

«Alla fine – ha aggiunto Marotta – vincerà la squadra migliore da tutti i punti di vista, non si può né si deve parlare di favoritismi».

