Un divorzio che sembra ormai inevitabile quello fra l'Inter e Antonio Conte dopo la vittoria trionfale dello scudetto.

Secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa, il progetto di Suning non coincide con quello - proiettato verso la crescita - del tecnico salentino, e l’ufficialità dell’addio potrebbe già arrivare nell’arco delle prossime 48 ore, il tempo necessario per ratificare la chiusura del rapporto.

Non ci sarà, dunque, bisogno del famoso summit di gruppo con Zhang e i dirigenti, se ci sarà occasione ancora per un incontro col presidente, sarà probabilmente solo per stringersi la mano e salutarsi.

La società nerazzurra deve far quadrare i conti per evitare conseguenze drammatiche e questo implica un piano di tagli e cessioni anche eccellenti. Un ridimensionamento che Conte non può approvare e che lo spinge a trovare una soluzione per una separazione consensuale.

Con ogni probabilità entro sabato gli accordi saranno dunque definiti.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata