Sono 52 i punti che separano Inter e Cagliari in classifica, un dato che di per sé basta a spiegare il coefficiente di difficoltà della gara che i rossoblù affronteranno. I sardi, però, devono rispondere alle dirette concorrenti che hanno raccolto punti: il Sassuolo ha pareggiato col Milan, il Frosinone contro il Napoli. Dall'altra parte i nerazzurri scenderanno in campo motivati dalla possibilità di conquistare lo Scudetto della seconda stella nel prossimo turno, in occasione del derby della Madonnina. Battendo il Cagliari, a Lautaro e compagni basterebbe un pareggio contro il Milan. E proprio Lautaro, squalificato, non sarà del match. Non l'unico grande assente: come lui, anche Pavard e Deiola e Nandez tra le file del Cagliari che all’ultimo ha annunciato anche il forfait di Oristanio per tonsillite.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez. All. Inzaghi

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Obert; Di Pardo, Sulemana, Makoumbou, Augello; Luvumbo, Jankto; Shomurodov. All. Ranieri

