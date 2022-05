Dopo i festeggiamenti per la vittoria della finale di Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter – dopo un giovedì di libertà – ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della sfida di domenica alla Unipol Domus contro il Cagliari.

Rispetto alla finale di Roma Simone Inzaghi (che alla vigilia non non parlerà in conferenza stampa) spera di poter recuperare Bastoni: il difensore ha provato a forzare i tempi per esserci contro la Juventus, ma per prudenza non è stato rischiato.

La linea difensiva a tre sarà completata da Skriniar e De Vrij, a centrocampo, invece, Dumfries e Perisic esterni con Brozovic, il grande ex Barella e Calhanoglu in mezzo al campo.

In attacco il mister nerazzurro potrebbe invece cambiare il partner di Lautaro, con Correa favorito su Dzeko.

Sul fronte rinnovi, intanto, la prossima settimana potrebbe essere l'occasione giusta per incontrare gli agenti di Perisic, dopo il disappunto manifestato poco dopo il fischio finale della gara contro la Juventus dallo stesso croato in merito al suo rinnovo.

(Unioneonline/l.f.)

