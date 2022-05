Walter Mazzarri smentisce categoricamente le indiscrezioni sugli insulti a squadra e presidente che avrebbero portato al “licenziamento per giusta causa” e non all’esonero dalla panchina del Cagliari.

"Ho letto con stupore le notizie apparse oggi su molti organi di stampa, con le quali mi vengono attribuite frasi che non mi appartengono, lesive della mia immagine professionale costruita con serietà e rispetto nel corso di venti anni di carriera in Italia e all’estero”, si legge in una nota dell’ex allenatore rossoblù sostituito in panchina da Alessandro Agostini.

“Per questo motivo – continua il tecnico toscano – mi vedo costretto, mio malgrado, a smentire categoricamente le esternazioni sui giocatori a me attribuite, ribadendo la mia personale stima e il mio profondo rispetto per un gruppo a cui sono molto legato”.

(Unioneonline/L)

