In occasione dell'ultima gara di campionato, contro il Genoa, L'Unione Sarda prepara un omaggio per i suoi lettori, uno speciale dedicato alla "salvezza leggendaria" del Cagliari. Al centro ci sarà una maxi foto della squadra, un ricordo di una stagione tutta in salita ma che si è chiusa con la Serie A in cassaforte grazie a uno straordinario finale.

Nello speciale, oggi in regalo con L'Unione, anche i "magnifici undici", i rossoblù che, secondo la Redazione sportiva, più hanno contribuito alla salvezza.

Oggi, 22 maggio, in regalo con L'Unione Sarda lo speciale “Una salvezza leggendaria”.

© Riproduzione riservata