Dura poco la serenità per il Cagliari, andato a riposo col vantaggio di 1-0 sul Venezia, grazie a una punizione trasformata da Mancosu. I lagunari rispondono al 49’ con Pohjanpalo, che supera Radunovic girando in rete un corner dalla destra della porta.

Venezia a valanga. Con il passare dei minuti il Venezia prende sempre più terreno e ribalta il risultato al 63’. I rossoblù perdono la palla a centrocampo. Il russo Cheryshev, entrato da poco in campo, ribatte in porta una palla respinta male da Radunovic. Ma è solo la prima rete.

La seconda poco dopo: nuova ribattuta sbagliata dell’estremo difensore cagliaritano – su conclusione del russo – e rete. Il Venezia passa in vantaggio 1-3.

IL POKER. Allo scadere dell’81’ contropiede micidiale per il Venezia. Ancora Cheryshev da sinistra serve una palla con il contagiri ad Haps, che dopo aver attraversato tutto il campo segna il poker. Venezia in vantaggio per 1-4.

IL PRIMO TEMPO. Primo tempo di sofferenza per il Cagliari, che contro il Venezia va al riposo comunque in vantaggio 1-0 grazie a una punizione vincente di Mancosu al 38’.

Liverani, dopo la sconfitta col Bari, cambia: a centrocampo fuori Makoumbou e Viola, spazio a Deiola davanti alla difesa, affiancato da Nandez e Rog, mentre davanti Mancosu gioca a sostegno della coppia Pavoletti-Pereiro.

Gara condizionata dal vento e Cagliari pericoloso tra il 7’ e il 10’, ma Joronen fa buona guardia. I rossoblù rischiano grosso al 15’ (Pohjanpalo mette alto davanti alla porta) e al 17’ (miracolo di Radunovic su Novakovich), mentre al 24’ è il palo a salvare il Cagliari sul destro di Pohjanpalo. Al 38’, il gol che sblocca il punteggio: punizione da posizione defilata di Mancosu e palla che sorprende Joronen.

LE FORMAZIONI INIZIALI. Scatta l’ora di Pavoletti. Sarà il bomber livornese a guidare l’assalto del Cagliari al Venezia per riscattare l’ultimo ko col Bari, riprendere la corsa verso la vetta e cancellare, allo stesso tempo, la macchia di quel 22 maggio al Penzo che costò ai rossoblù la retrocessione in Serie B.

E al fianco del capitano, a sorpresa, ci sarà Pereiro. Parte così dalla panchina Lapadula, rientrato solo giovedì in Italia dopo gli impegni con la nazionale peruviana.

Novità anche a centrocampo, con Deiola al posto di Makoumbou, e in difesa, con Barreca per la prima volta titolare. Eccoli, dunque, gli undici scelti dal tecnico Liverani per la sfida con i lagunari: Radunovic, Zappa, Goldaniga, Altare, Barreca, Nandez, Deiola, Rog, Mancosu, Pereiro e Pavoletti. Con le formazioni ufficiali sale ulteriormente l’adrenalina alla Unipol Domus in vista del fischio d’inizio, fissato per le 14.

Il Venezia, allenato dal croato Javorcic, romperà a sua volta il ghiaccio con Joronen, Wisniewski, Modolo, Ceccaroni, Zampano, Busio, Andersen, Cuisance, Haps, Novakovich e Pohjanpalo. Arbitra per la prima volta il Cagliari il calabrese Cosso, al Var Pairetto.

