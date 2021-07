Prima uscita per il nuovo presidente della società rossoblù: Stefano Udassi. L'ex attaccante e allenatore di Stintino e Latte Dolce è il referente di Insula Sport, l'azienda di Abinsula che ha rilevato la proprietà della Torres da Salvatore Sechi.

Il neo presidente ha spiegato: “Vogliamo condurre la Torres come un'azienda, dandole solide basi. Siamo ambiziosi, certo, ma prima diamo continuità al progetto”.

Stefano Udassi ha ufficializzato lo staff tecnico: l'allenatore è Alfonso Greco, ex Lanusei. Il suo vice è Alessandro Frau, altro ex giocatore rossoblù, così come Tore Pinna che collaborerà soprattutto per i portieri. I preparatori fisici sono Davide Mingioni e Sandro Cozzula.

Il direttore sportivo è Andrea Colombino, il direttore dell'area tecnica Alessandro Gadau, mentre Lello Mela farà il team manager dopo l'esperienza col Latte Dolce.

Il presidente torresino ha annunciato: “A breve incontreremo il Comune per presentare il progetto. La speranza è che in campionato possano entrare di nuovo allo stadio i tifosi. Noi abbiamo bisogno di loro e credo che anche loro sentano la mancanza della Torres”.

© Riproduzione riservata