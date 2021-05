Il Muravera in casa del Monterosi capolista solitaria in volo verso la Serie C.

E' questa la gara più attesa di domani nel girone G della Serie D. In programma anche due derby di Sardegna: Carbonia-Arzachena e Lanusei-Latte Dolce. In campo anche Torres-Giliano, sfida salvezza fra le due squadre.

Il Muravera cercherà domani di fare punti col Monterosi. Sarebbe per i sardi un grande risultato in chiave playoff. Una trasferta ricca di insidie, dirige l’incontro Gianluca Renzi di Pesaro con assistenti Bruno Galigani di Sondrio e Giuseppe Daghetta di Lecco.

Il Muravera è reduce da quattro risultati utili di fila e domenica scorsa ha piegato la Vis Artena, seconda della classe. I numeri della Monterosi, ormai vicinissima alla Serie C, fanno paura. Ha fatto letteralmente il vuoto. Delle 14 gare casalinghe giocate ne ha vinto 13 e pareggiata 1.

Non perde davanti ai propri tifosi dal 23 febbraio 2020 (stagione scorsa). "Non partiamo sconfitti – dice il direttore sportivo, Sebastian Puddu – Sarà durissima ma ce la giocheremo”.

L’incontro sarà trasmesso su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La Torres deve far punti per salvarsi. Il Lanusei cerca il successo contro il Latte Dolce per coronare nel migliore dei modi un campionato fantastico. Attesa anche a Santadi dove il Carbonia, affidato in settimana al nuovo allenatore David Suazo, cercherà la vittoria contro un Arzachena che ha ancora necessità di far punti per suggellare la salvezza. Da ricordare che la squadra gallurese deve ancora recuperare diverse gare e che il Carbonia è matematicamente salvo.

© Riproduzione riservata