Riprendono le riprese della seconda stagione del programma televisivo “L’Avversario”, condotto da Marco Tardelli, con una puntata dedicata a Gigi Riva, in onda prossimamente su Rai 3.

Nicola Riva e Marco Tardelli durante le riprese (Foto Nicola Riva)

A raccontarlo il figlio di “Rombo di Tuono”, Nicola che, sul suo profilo Facebook ha scritto: «I campioni di una volta resteranno per sempre i migliori. Il calcio era quello lì», ringraziando l’ex campione del mondo Tardelli per l’intervista. E non mancando di corredare il post con le foto dei due durante le registrazioni e vicini al pallone con le firme degli azzurri del 1978, di cui lo stesso Tardelli faceva parte. E che Gigi Riva ha custodito per anni come un cimelio.

Marco Tardelli e Nicola Riva, vicino al pallone con le firme degli azzurri del 78 (Foto Riva)

A confermare la puntata è anche l’agenzia di produzione del programma “Stand by me”: «Marco Tardelli è stato a Cagliari nei giorni scorsi per la registrazione di quella che sarà una puntata meravigliosa dedicata ad un grande uomo e sportivo. Abbiamo voluto aprire la programmazione della seconda stagione, partendo da Gigi Riva che ha dato lustro al mondo sportivo nazionale e non solo».

Non sono mancati i commenti di tanti tifosi rossoblu, in trepidante attesa per la messa in onda sui canali nazionali.

© Riproduzione riservata