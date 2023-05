Si gioca la trentasettesima giornata di Serie A. Le milanesi raggiungono matematicamente il posto Champions. L’Inter battendo l’Atalanta 3-2 (gran gol di Barella), il Milan con la vittoria allo Juventus Stadium firmata Giroud.

In zona salvezza fa festa il Lecce, che con un rigore al minuto 101 sbanca Monza e lascia nei guai solo Verona e Spezia, che sono a pari punti a una giornata dal termine e si giocano l’ultimo posto disponibile per la permanenza in A. In caso di arrivo a pari punti sarà spareggio.

Venerdì

Sampdoria-Sassuolo 2-2 (Gabbiadini, Berardi, M. Henrique, aut. Erlic).

Sabato

Salernitana-Udinese 3-2 (Zeegelaar, Nestorovski, Kastanos, Candreva, Ekong).

Spezia-Torino 0-4 (autogol Wisnewski, Ricci, Ilic, Karamoh).

Fiorentina-Roma 2-1 (El Shaaraawy, Jovic, Ikonè).

Inter-Atalanta 3-2 (Lukaku, Barella, Pasalic, Lautaro, autogol di Onana).

Domenica

H. Verona-Empoli 1-1 (Gaich, Magnani).

Bologna-Napoli 2-2 (Osimhen, Osimhen, Ferguson, De Silvestri).

Monza-Lecce 0-1 (Colombo su rigore).

Lazio-Cremonese 3-2 (Hysaj, Milinkovic, Galdames, autorete di Lazzari, Milinkovic).

Juventus-Milan 0-1 (Giroud).

Classifica

Napoli 87, Lazio 71, Inter 69, Milan 67, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59 (-10), Torino 53, Fiorentina 53, Monza 52, Bologna 51, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 43, Salernitana 42, Lecce 36, Spezia 31, Hellas Verona 31, Cremonese 24, Sampdoria 19.

