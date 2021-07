Tra un rinnovo e un volto nuovo, all’Olbia spunta il primo contratto da professionista per Fabio Occhioni.

Oggi il club ha reso nota la sottoscrizione dell’accordo col giocatore, che ha debuttato tra i professionisti nell’ultimo campionato di Serie C sotto la guida tecnica di Max Canzi.

"La Società è lieta di comunicare che il giocatore Fabio Occhioni ha sottoscritto con l'Olbia il proprio primo contratto da professionista con validità fino al 30 giugno 2022", recita il comunicato diramato stasera dall’Olbia Calcio.

"Convertito il tesseramento di addestramento tecnico firmato all'inizio della scorsa stagione, il centrocampista sarà così a disposizione di mister Canzi per il prossimo campionato". A partire dal ritiro al via sabato a Buddusò, sede della preparazione in vista della Serie C 2021/22.

"Nato a Tempio l'11 giugno 2001, Occhioni ha iniziato la propria carriera giovanile nel Luogosanto, club con il quale ha esordito a soli 15 anni nel campionato di Promozione 2016/2017 mettendo insieme 20 presenze e 2 reti. Nell'estate 2017 – prosegue la nota ufficiale del club gallurese – il trasferimento a Olbia e la progressiva scalata delle categorie: dall'Under 17 alla Berretti, fino ad arrivare in pianta stabile in prima squadra con la quale, nello scorso campionato di Serie C, ha esordito nei professionisti e totalizzato complessivamente 12 presenze, di cui 8 da titolare".

