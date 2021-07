Tre mosse sul mercato per la squadra sassarese. Un ritorno e due conferme di giocatori esperti. Resta al Latte Dolce il centrocampista Tony Gianni, per la quarta stagione consecutiva.

Gianni ha detto: “Non vedo l'ora di lavorare con mister Scotto che ho sempre stimato e apprezzato da avversario”.

L'altra conferma è quella del difensore Simone Patacchiola, classe 1991. Per il giocatore reatino è addirittura il sesto campionato in biancoceleste dove ha già accumulato 107 presenze.

Simone Patacchiola spiega la scelta: “Sono bastate poche parole, chiare e precise per farmi rinnovare per un’altra stagione con questa squadra e questi colori. Uno di questi motivi è stato l'arrivo di mister Scotto: non ho mai avuto il piacere prima d'ora di lavorarci insieme, ma so che è un mister determinato e che lavora molto bene sul campo. Ho tanta voglia di riscatto dopo una stagione non molto positiva e so che qui si può fare bene. Quest’anno avremo una squadra con giovani di valore, uniti a giocatori esperti e siamo pronti a raggiungere il nostro obiettivo”.

Il ritorno è quello del portiere Andrea Carta, classe 2001, che aveva esordito in una prima squadra proprio col Latte Dolce. Andrea Carta ha indossato poi le maglie dell’Arzachena, dell'Ossi (titolare in Eccellenza) e nel campionato appena concluso era alla Torres, dove ha totalizzato 11 partite.

Curiosità: è il primo passaggio in senso contrario tra i due club sassaresi, dopo il trasferimento alla Torres di Scotto, Antonelli, Garau e Bianchi.

