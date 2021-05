Il successo del Latte Dolce a Sennori per 2-0 vale tre quarti di permanenza in serie D. La sconfitta inguaia invece la Torres visti i risultati delle concorrenti dirette, soprattutto quello della capolista Monterosi che ha pareggiato contro l'Afragolese. I rossoblù di Giorico sono infatti penultimi proprio insieme all'Afragolese.

Al 5' Scotto va a sinistra e crossa, palla che i difensori lasciano rimbalzare in area, arriva Kone e colpisce al volo: portiere alza sopra la traversa. Sull'angolo Antonelli colpisce forte ma è fuori. Prova generale per il gol: due minuti dopo ancora corner destro e Antonelli gira la palla per il vantaggio.

Latte Dolce vicino al raddoppio al 22': Bianchi da detra traversone teso e al volo Scotto allunga la gamba e conclude mezzo metro sopra la porta.

La Torres si fa viva al 27' Ponsat recupera palla sulla trequarti, avanza e spara dai 20 metri un siluro angolato che Garau devia in tuffo. I padroni di casa pericolosi al 33' con assist di testa di Kone per Scotto che in corsa tira: alto.

Intanto i rossoblù perdono Origlio che esce in barella dopo essere caduto male in seguito a un contrasto. Entra Prosi e La Vigna va sulla corsia sinistra. Melli di forza sul centro destra ma il suo tiro viene ammortizzato dal difensore Cabeccia.

Nella ripresa è Scotto al 53'' il primo ad aprire le ostilità con un tiro da fuori angolato e basso che Doumboya respinge in tuffo. Ci riprova Scotto tre minuti dopo e ancora Doumbaye copre bene il suo angolo destro basso, poi sul proseguo in area Grassi tira potente ma il portiere torresino blocca.

Bello schema su punizione della Torres al 60' con palla per il neoentrato Battista che mette una palla velenosa sottoporta e si salva con affanno la difesa di casa.

Il tecnico Giorico cambia praticamente tutto l'attacco, ma non fa breccia in una difesa avversaria molto attenta.

Il Latte Dolce la chiude al 76': bella palla filtrante per Kone in area, compie un miracolo in uscita il portiere della Torres, ma riprende Gianni che infila per il 2-0. La mazzata viene accusata dai rossoblù ospiti.

