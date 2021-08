Prima amichevole e prima vittoria per il Latte Dolce che a Usini supera il Ghilarza per 2-1 con doppietta del capitano Marco Cabeccia. Gara vera e interessante quella vista al "Peppino Sau" contro l'avversaria che milita in Eccellenza.

Il tecnico Gigi Scotto ha mandato in campo nell'undici di partenza il nuovo acquisto Yuri Salvaterra, difensore classe 200, prelevato dal Carboni. La squadra allenata da Pierluigi Scotto colpisce un palo con Palmas al quarto d'ora ma è il Ghilarza ad andare in gol: Carboni sbaglia il disimpegno e ne approfitta Caddeo per il vantaggio ospite.

Nella ripresa, molti cambi. Entra per i sassaresi anche l'altro acquisto, l'esterno Daniel Bilea, classe 1999, proveniente dalla Torres. Passano 7' e su angolo di Piga il difensore Cabeccia si esibisce nella sua classica incornata: 1-1. Ed è sempre il capitano a sfruttare al 61' il calcio piazzato di Piga per infilare la rete della vittoria.

Poi il Latte Dolce amministra senza particolari patemi.

Un'azione della Torres (L'Unione Sarda - Marras)

TORRES E OSSESE – Almeno 500 spettatori al “Vanni Sanna” per la prima uscita sassarese della Torres che ha battuto l'Ossese per 2-0 in una gara controllata, dove ha concesso agli ospiti poco o nulla.

La terza amichevole ha confermato la predilezione del tecnico Greco per il 4-3-3, col tridente formato da Scotto, Diakite e Lisai. Al 17' Scotto fa un numero in area a sinistra, col pallonetto che scavalca il portiere ma viene respinto dal palo interno destro. Al 25' Diakite si mangia una rete sottoporta concludendo addosso all'estremo difensore ospite.

L’Ossese prova a far pagare l'errore ai rossoblù e quasi ci riesce un minuto dopo su conclusione di Chelo respinta d'istinto da Garau.

Nel finale di tempo passa la Torres: Kujaby al centro serve a destra Diakite che entra in area e col rasoterra segna l'1-0. Poco prima del riposo ancora Diakite di testa sotto la traversa, ma Cherchi ci arriva.

Nella ripresa cambia il tridente e al 52' accelerazione di Sabatini che tira in corsa. L'ala è rapida e al 62' confeziona un assist per D'Angelo che da centro area conclude con palla a uscire. Al 69' Demartis profondo per l'ottimo Kujaby che mette al centro per sabatini e il portiere compie una prodezza.

Al 79' meritata rete per Sabatini che riceve a destra, finta di andare all'esterno e dribbla a rientrare poi conclude e realizza con la carambola sul palo destro: 2-0.

L'Ossese non riesce a costruire quasi nulla per merito del pressing alto della squadra sassarese.

