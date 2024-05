Lo ha detto Claudio Ranieri. Quando annunciava che la salvezza sarebbe stata conquistata all’ultimo minuto dell’ultima partita «avevo in testa il gol di Pavoletti del 94’ a Bari». E lui, il bomber rossoblù di Livorno, è stato lo speaker della festa della Unipol Domus. Al termine della partita con la Fiorentina, e la salvezza conquistata con una giornata di anticipo, Pavoletti ha preso il microfono per accompagnare l’ingresso in campo del tecnico rossoblù nel giorno dell’addio.

Ora lo salute anche con un post su Instagram. Ci sono varie foto: lui abbracciato a Sir Claudio, la squadra che fa gruppo, l’esultanza dopo i tre punti cruciali conquistati contro il Sassuolo.

E un testo: «Sei venuto in nostro soccorso nel nostro momento più buio», scrive, «in questa stagione ci saremmo buttati nel fuoco pur di convincerti a rimanere al nostro comando. Uomini, aneddoti, insegnamenti, non solo di calcio ma di vita».

Per poi concludere: «Grazie di tutto mister».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata