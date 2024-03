«La Torres si congratula con il Cesena per la promozione in serie B, un traguardo meritato dopo una lunga cavalcata». È il messaggio che ha affidato anche ai social la società sassarese dopo la vittoria dei romagnoli sul Pescara per 1-0 che ha reso matematico il primo posto e l'approdo in serie B.

I rossoblù di Greco sono stati fieri avversari del favorito Cesena per tutto il girone d'andata, dove anzi sono stati davanti. Poi la corazzata rinforzata dopo il secondo posto dell'anno scorso ha fatto valere la qualità e quantità di un organico costruito con un budget che è sei volte quello della Torres.

Ora la formazione sassarese punterà alla serie B attraverso i playoff che conta di fare dalla pole position. Bastano 5 punti nelle ultime quattro gare per rendere inattaccabile il secondo posto. Anche meno se la carrarese non farà l'en plein.

