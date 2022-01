Il Cagliari oggi non gioca (rinviata a martedì la partita con il Cagliari) ma questo pomeriggio scende in campo ad Asseminello con un programma d’allenamento corretto in corsa per via del calendario ritoccato dalla Lega.

Da oggi si possono nuovamente acquistare i biglietti per la gara della Unipol Domus con i felsinei, la cui vendita era stata sospesa proprio in attesa delle decisioni della Lega sul match. I titoli di accesso già acquistati restano validi, si può arrivare al 50% della capienza, circa 8mila posti, il limite di 5mila enterà in vigore dalla prossima giornata.

La squadra di Mazzarri può sfruttare l’entusiasmo e il ritrovato coraggio dopo la vittoria sulla Samp in trasferta. Anche le numerose assenze nella squadra di Mihajolovic, in cui otto giocatori sono positivi al Covid.

Il tecnico rossoblù non avrà a disposizione Faragò, a Lecce per le visite mediche. Poche speranze per Nandez, ancora positivo: anche in caso di negatività è difficile ipotizzare un suo rientro visto che non si sta allenando. Qualche speranza in più per Ceppitelli che ieri ha svolto allenamento personalizzato, la seduta di oggi dirà se il centrale potrà andare almeno in panchina nella gara di martedì. Rispetto alla gara con la Samp rientra dalla squalifica Dalbert.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata