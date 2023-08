Arrivederci Val d’Aosta. Il Cagliari ha lasciato Saint-Vincent subito dopo il pranzo per raggiungere in pullman l’aeroporto di Malpensa. In serata il trasferimento con un volo charter a Brest, in Francia, dove domani alle 18 è in programma un’amichevole, l’ultima prima dell’esordio in Coppa Italia contro il Palermo di sabato 12 alla Unipol Domus (venduti 1500 biglietti in un solo giorno). Finita la partita, la squadra tornerà poi direttamente in Sardegna, con arrivo previsto nel cuore della notte.

In mattinata, dunque, l’ultima seduta allo stadio “Brunod” di Châtillon per i rossoblù. Ha svolto anche oggi un lavoro personalizzato Jankto, pronto, però, a riaggregarsi al gruppo già lunedì, alla ripresa degli allenamenti ad Asseminello.

Si sono limitati alla palestra sia Pereiro che Radunovic, quest’ultimo tradito da una leggera otite.

